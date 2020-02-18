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Marmaris zabıtası 390 sürücüye yaptırım uyguladı

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, 2020'nin ilk 45 gününde trafik kurallarına uyulmadığı için 390 sürücüye idari işlem uyguladı.

18.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:20Marmaris zabıtası 390 sürücüye yaptırım uyguladı
Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, 2020'nin ilk 45 gününde trafik kurallarına uyulmadığı için 390 sürücüye idari işlem uyguladı.

Marmaris Belediyesi Müdürlüğü, trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik hem uyarılara hem de yaptırımlara devam ediyor. Kaldırımlar, trafiğe kapalı alanlar, yürüyüş yolları, Kapalıçarşı gibi araç girişinin yasak olduğu yerlerde motosiklet kullanan sürücülere idari işlem uygulayan zabıta ekipleri 2019 yılı içinde 5 binin üzerinde işlem yaptı. Ekipler, 2020 yılının ilk 45 günlük döneminde de 390 adet işlem uyguladı.

Sevgi Yolu, Kapalıçarşı, sahil yolu gibi noktalarda denetimlere devam ederken vatandaşları uyarmayı da ihmal etmeyen ekipler, "Trafik kuralı ihlali aynı zamanda can güvenliği ihlali demektir. Örneğin yürüyüş yolu ya da çarşı içinde motosikletiyle geçen birisi hem kendinin hem de başkalarının can güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Vatandaşlardan isteğimiz hem kendileri hem de başkalarının hayatını kolaylaştırmak için kurallara uymalarıdır" diye konuştu. - MUĞLA

Marmaris Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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