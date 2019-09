Marmarisli çift, 14 metrelik yelkenli ile 5 yılda dünya turunu tamamladı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir yelken okulunun sahibi Mustafa ve eşi Elif Keskin Yurtbulmuş, 14 metrelik 'Balıkçıl' adlı yelkenli teknesiyle 5 yılda 5 okyanus, 5 kıta, 48 ülke, 38 liman ve yüzlerce adayı gezdiği yolculuğunu tamamladı.Geleceğin denizcilerini yetiştiren 52 yaşındaki Mustafa Yurtbulmuş, yıllarca sürdürdüğü iş hayatını ani bir kararla sonlandırıp, kendini denize adadı. Maviye düşkün olan ve bugüne kadar pek çok denize yelken açan Yurtbulmuş, eşi Elif Keskin ile 5 yıl önce 21 Eylül 2014 günü dünya turu için demir aldı. Orhaniye Mahallesi'ndeki bir marinadan yolculuğuna başlayan Yurtbulmuş çifti, farklı denizler ve farklı yaşamlar keşfetme arzusuyla çıktığı yolculuğunda, 5 okyanus, 5 kıta, 48 ülke, 38 liman ve yüzlerce adayı ziyaret etti. 14 metrelik bir 'Jeanneau Sun Odyssey 45' tipi yelkenli olan 'Balıkçıl' ile yaptığı ortalama 50 bin deniz mili yolculukta çifte bazı limanlar arasında amatör yelkenciler de katıldı.Çiftin teknesi Balıkçıl ile 200 yelkenli ve 1200 yelkencinin katıldığı Atlas Okyanusu'nda gerçekleştirilen ARC (Atlantic Rally for Cruisers) yarışına da katıldı. Geçen yıl 23 Kasım'da Kanarya Adaları'dan (Las Palmas) başlayıp, Karayip Adalarında (St. Lucia) son bulan yarışta çiftin okyanus geçişinde 2 bin 700 deniz mili ile 17 gün kara görmeden seyir yaptı. Dünya turu için birçok elektronik ve mekanik donanımı ilave edilen Balıkçıl'da her türlü güvenlik, elektrik, elektronikler, mekanik, arma ve yelken donanımı dünya turuna uygun hale getirilerek yedeklendi.DENİZCİLERİN KORKULU RÜYASINDAN İKİ KERE GEÇTİLERDünya denizcilerinin korkulu rüyası Afrika kıtasının en güney ucu olan Ümit burnu diğer adıyla fırtınalar burnunu dolaşarak daha önce geçmiş oldukları Atlantik okyanusunu doğudan batı ya ve batıdan doğuya iki kez daha geçerek Akdeniz'e girdiler. Dünya turu rotalarında sırasıyla Akdeniz ve Cebelitarık çıkısı, Fas, Kanarya Adaları, 19 gün Atlantik Okyanusu geçişi, Karayıp Adaları, Venezuela, Kolombiya,San Blas Adaları, Panama kanalı, Galapagoslar, 22 gün güney Pasifik Okyanusu geçişi, Fransız Polinezyası, Tonga, Fiji, Yeni Kaledonya, Sidney'den Thursday adalarına kadar Avustralya'nın tüm Doğu sahilleri ve büyük bariyer Resifi, Endonezya, Baharat Adaları, Singapur, Malezya, Taylant, Srilanka, Maldivler, Chagos Adaları, Madagaskar, Mozambik, Güney Afrika, Ümit Burnu, Capetown, Güney Atlantik geçişi, Brezilya, tekrar Karayipler, Kuzey Atlantik geçişi ve Azor Adaları, Portekiz ve Cebelitarık'tan Akdeniz girişi yaptılar.AKSİLİKLER PEŞ PEŞE GELDİYolculukları sırasında Avustralya- Arafura denizi rotasında teknelerinin dümen palasının tamamen kırılması sonucu çift; kötü hava koşulları ve dalgalarla okyanusta günlerce mücadele edip dümen palasız teknelerini Endonezya'nın bir adasına sağ salim getirmeyi başardı. Güney Hint Okyanusu geçişleri sırasında ise teknelerine yıldırım isabet eden Yurtbulmuş çifti, tüm elektronik sistemlerinin bozulması sonucu yine okyanusta zor zamanlar geçirerek Balıkçıl ile Madagaskar'a ulaştı.5 YILLIK YOLCULUK BELGESEL VE KİTAP OLACAKAnkara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Yurtbulmuş, seyahati süresince yelkenli teknesi ile gittiği tüm limanlarda, o coğrafyanın özel lezzetlerini ve yaşadığı tüm maceralarını da kaleme aldı. Tüm bu macerayı Yurtbulmuş, bir belgesele dönüştürecek. Belgeselin ilk ayağı olan Marmaris-Atina etabında 6 kişilik profesyonel çekim ekibi de yer aldı. Akdeniz, Ege ve Hırvatistan kıyılarını gezen, Marmaris'ten, Kıbrıs-İsrail- Lübnan'a gidip gelen Yurtbulmuş, okyanus tecrübesine de sahip. Kaptan, Dufour 40 performans teknesiyle 3,5 aylık Marmaris- İngiltere ve Marmaris-Kızıl Deniz-Marmaris seyrini gerçekleştirmişti. Çift, önümüzdeki yıl dünya turlarını belgesel ve kitap haline getirecek.TÖREN DÜZENLENDİMarmaris şehir merkezinde bulunan bir marinada Yurtbulmuş çiftine karşılama töreni yapıldı. Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, sivil toplum kuruluşları, dernek temsilcileri ve deniz tutkunları karşılama törenine katıldı. Marmaris ilçe Körfezi'nden sahil güvenlik botları ve medya temsilcileri ile karşılanan 'Balıkçıl' 2 mil seyir sonrası marinanın limanında bekleyen kalabalığın alkışları arasında demir attı. Çift, yakınlarına sarılarak hasret giderdi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Belediye Başkan Yardımcısı Öztürk beyaz güller hediye etti.'ÇOK ZORLU AMA GÜZEL BİR YOLCULUK GEÇTİ'Yurtbulmuş Çifti, "Çok zorlu ama güzel bir yolculuk geçti. Dünyanın her yerinde çok güzel dostlarımız oldu. Vatan sularındayız ve dostlarımla çok güzel duygular yaşıyoruz. Dostlarımı, evimizi, ailemizi ve özelikle yemeklerimizi özledik" dedi.Elif Keskin Yurtbulmuş'un annesi Gülten Keskin, "Kızım tam bir deniz tutkunu idi. Gençlik yıllarından bugüne denizleri aşmak hayali idi. Bizim için zorlu bir beş yıl geçti. Ama şu an çok mutluyuz. Herkes, hayallerini gerçekleştirmelidir" diye konuştu.