Marmarisli turizmci eğitime destek için dünyanın en tehlikeli sularında kulaç attı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, otel işletmeciliği yapan Emre Deliveli (45), dünyanın en zorlu altıncı parkuru olarak kabul edilen ve Güney Afrika'da bulunan Cape Town'dan Roben Adası'na yüzen ilk Türk erkek oldu.

Marmarisli turizmci Emre Deliveli, 'eğitime destek' farkındalığı yaratmak için dünyanın en zorlu denizlerinde kulaç atıyor. Develi, 23 Ağustos 2019 tarihinde İngiltere ve Fransa'yı birbirinden ayıran, 563 kilometre uzunluğa sahip Manş Denizi'ni, 15 saat 41 dakikada yüzerek geçti. Manş Denizi'ni yüzerek geçen Türk yüzücülerden biri olan Deliveli, Türk bayrağını dalgalandırdı. Yine eğitime destek farkındalığı için Güney Afrika'nın Roben Adası'na giden Develi, 19 Şubat 2020 tarihinde Roben Adası ile Cape Town arasında bulunan 8,5 kilometre mesafeli dünyanın en tehlikeli 6'ncı parkurunda kulaç attı. 3,5 saatte yüzme rotasını tamamlayan Deliveli, yönetim kurulu üyesi olduğu Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü flaması ve Türk bayrağı açtı. Deliveli, sosyal medya hesabından "Her şey eğitim için. Güney Afrika'dan Marmaris'e selam dostlar" yorumu yaptı.Marmaris'e önceki gün dönen Emre Deliveli, "Cape Town ile Roben Adası risk taşıdığı için dünyanın altıncı zorlu yüzme parkuru olarak kabul edilir ve 8,5 kilometre mesafedir. Su çok soğuk ve 30 metrede bir su sıcaklığı 11-13 derece arasında aniden değişir. Yine 30 metre de bir gelgit, dalgalar aniden değişiyor. Tehlikenin en büyüğü ise beyaz köpek balıkları bu alanda sıklıkla dolaşıyor ve çok tehlikelidir. 19 Şubat 2020 Çarşamba günü kulaç atmaya başladım. Yüzerken su sıcaklığı 13 derece idi. Beyaz köpek balığı denk gelmedi. Gelgitler az olmasıyla 3,5 saatte parkuru tamamladım. Bunu yaparak dünyanın en tehlikeli altıncı yüzme parkurunu geçen ilk Türk erkek oldum. Her şeyin lehimde gitmesi ile sonuca ulaştım. Yüzme sporuna hobi olarak genç yaşlarda başladım. Son üç yılda hobimi eğitime destek verilmesi için farkındalık oluşturarak yapıyorum. Türkiye'de yüzme sporuna gönül veren ve dünyanın birçok ülkesinde yarışlara katılan çeşitli dereceler alan kadın ve erkek arkadaşlarımla eğitime destek oluyoruz. Bu yaz dostlarımızla buluşarak yine dünyanın en riskli yüzme parkurları olan Amerika Birleşik Devleti'nin Kaliforniya şehrindeki Catalina Adası Koyu'nda ve New York'un Manhattan şehrindeki akıntıları tehlikeli olan denizde yüzeceğim. Gittiğim ülkelerde yeni insanlar tanıyorum. Onlarla çok sıkı dostluklar kuruyorum ve Marmaris'e tatile davet ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA