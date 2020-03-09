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Marmarisli yabancı gelinlerden 'tatile bekliyoruz virüs yok' çağrısı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yerleşik yaşayan yabancı bir grup kadın, "Türkiye ve Marmaris'te koronavirüs yok. Tatile bekliyoruz" mesajı verdi.

09.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:46
Marmarisli yabancı gelinlerden 'tatile bekliyoruz virüs yok' çağrısı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yerleşik yaşayan yabancı bir grup kadın, "Türkiye ve Marmaris'te koronavirüs yok. Tatile bekliyoruz" mesajı verdi.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, birçok ülkede turizmi olumsuz etkiledi. Dünyaya yayılan virüs, Türkiye'de ise görülmedi. Marmaris'te yaşayan ve Türklerle evli olan Rusya, Ukrayna ve İngiltere uyruklu kadınlar, sosyal medyada "Marmaris ve Türkiye'de virüs yok" paylaşımları yaptı.

'KORONAVİRÜS OLSA AİLEMİ, DOSTLARIMI ÇAĞIRMAM'

Marmarisli iş adamı ile 8 yıldır evli, iki çocuk annesi Rus Marina Tunç, yurt dışında yaşayan dostlarını da tatile çağırdığını söyleyerek, "Eşimin turizm işlerinde sorumlu müdür olarak görev yapıyorum. Yerleşik yaşayan Türk ile evli yabancı çok arkadaşım var. Çıkan haberleri görünce şaşırıyoruz. Çok büyük problem yapıyorlar. Marmaris ve Türkiye çok güzel yerler. Türkiye'de koronavirüs yok. Benim annem de burada. Eğer problem olsa ne annemi çağırırım ne de dostlarıma tatil tavsiyesinde bulunurum. Marmaris çok güzel, herkesi tatile bekliyoruz, korkmayın gelin" dedi.

Bir restoranda Türk eşi ile birlikte çalışan Ukraynalı 40 yaşındaki Nuray Zoravali ise, "Marmaris ve Türkiye'de koronavirüs yok. Biz böyle bir şey duymadık. Sosyal medyada ve ülkemdeki dostlarıma 'gelin' diye çağrıda bulunuyorum. Turizm sezonunun açılmasını bekliyoruz, herkesi Marmaris'te tatile bekliyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Etiketler : Marmaris, Türkiye, Güncel
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