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Marmarisliler 'Evde kal' çağrısına uydu cadde ve sokaklar ile sahiller boş kaldı

Marmarisliler 'Evde kal' çağrısına uydu cadde ve sokaklar ile sahiller boş kaldıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, vatandaşlar ve yerleşik yaşayan yabancılar, sıcak havaya rağmen 'Evinizde kalın' çağrısına uydu.

29.03.2020 15:03 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:03
Marmarisliler 'Evde kal' çağrısına uydu cadde ve sokaklar ile sahiller boş kaldı

Marmarisliler 'Evde kal' çağrısına uydu cadde ve sokaklar ile sahiller boş kaldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, vatandaşlar ve yerleşik yaşayan yabancılar, sıcak havaya rağmen 'Evinizde kalın' çağrısına uydu.

Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 23 derece gösterdiği Marmaris'te, vatandaşlar ile yerleşik yaşayan yabancılar 'Evinizde kalın' çağrısına uyunca, cadde ve sokakların yanı sıra sahiller boş kaldı. Normalde hafta sonları, güneşli havalarda halkın yoğun olarak yürüyüş yaptığı Atatürk Caddesi'nden Turban mevkiine kadar uzanan 8 kilometrelik sahil yolu boyundaki yürüyüş yolu ile buradaki plajlar, sesizliğe büründü.

İlçenin en işlek caddeleri olan Atatürk Caddesi, Ulusal Egemenlik Caddesi ve Kemal Seyfettin Elgin Caddesi'nde, terkedilmiş izlenimi uyandırdı.

Tekstil, market ve alışveriş mağazalarının bulunduğu Yeni Yol Caddesi Sevgi Yolu'nda ise kısmen de olsa diğer caddelere göre yoğunluk olduğu görüldü. Ellerinde eldiven yüzlerinde maske ile hızlı şekilde alışverişini yapan vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu.

Alışverişten dönen Gülben ve Demir Karaabak çifti, "10 gündür izole olduk, evden dışarı çıkmadık. Hava çok güzel ama tedbirimizi almalıyız. Temel ihtiyaçlarımızı alışveriş yaıp karşıladıktan sonra, hızlı bir evimize dönüyoruz" dedi.

Hamdi Tanrıver de "Hava çok güzel ve dışarı çıkma isteği uyandırıyor. Biraz daha sabrederek evimizde kalmalıyız. İhtiyaçlarımı karşılamak için alışverişimi yaptım, hızlı adımlarla evime dönüyorum. Herkes evde kal çağrılarına uymalı. Uymazsak, evde kalma sürece daha da uyabalir ve daha kötüsü olabilir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kordon Caddesi'nden Turban Mevkii'ne kadar 8 kilometrelik boş sahil yürüyüş yolu ve plajlardan görüntü

-Boş olan Kemal Seyfettin Elgin ve Atatürk Caddesi'nden görüntü


Kaynak: DHA

Etiketler: Atatürk Caddesi, Marmaris, Güncel

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