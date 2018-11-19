Marmek Kadınları Mardin Kültürünü Unutturmuyor

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:35



19 Kasım 2018 Pazartesi 14:35

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin kültürel değerlerinin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için başlattığı çalışma ile binlerce kasın yöresel değerleri gelecek nesillere aktarmak üzere çalışıyor.Büyükşehir Belediyesi tarafından 47 bin kadının meslek edindirme hedefi ile açılan Mardin Meslek edindirme kurslarında (MARMEK) açılan kilim, dikiş nakış, süsleme, seramik ve boyama gibi atölyelerde şehre özgü, kapı tokmakları, çarık, takunya, kilim, çiçekli kumaşla yapılmış yöresel giyim kıyafetleri, kilim ile duvar süslemeleri ile kültürel bellek gelecek nesillere aktarılmak üzere hazırlanıyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman çalışmalar hakkında verdiği bilgide "MARMEK ile şehrimizin tarihi kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarıyoruz. 47 bin kadınımızı meslek edindirme hedefiyle açmış olduğumuz MARMEK, çalışmalarını sürdürüyor. Meslek edindirme merkezimizde şu ana kadar yaklaşık 200 kurs açtık. Bu kurslarımızda binlerce kadınımızı meslek sahibi yaparak sertifikalarını verdik" dedi.Vali Yaman, MARMEK'in yapmış olduğu güzel çalışmalardan birinin de şehrin tarihi kültürel değerlerine yeniden katkı sunması olduğunu anlatarak, "Bu kapsamda özellikle unutulmaya yüz tutmuş kapı tokmakları, duvar süslemeleri, kilim, boyama, çiçekli kumaşla yapılan kıyafetler gibi tarihi değerleri gün yüzüne çıkardık. Açmış olduğumuz ücretsiz kurslarla kadınlarımıza öğreterek yok olmasının önüne geçtik. Burada geçmiş ile geleceği bir araya getirdik bir nevi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Mardinimizin asırlardan beridir var olan tarihi değerlerinin yok olmasının önüne geçerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz" diye konuştu. - MARDİN