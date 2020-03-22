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Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı

Çin kulüplerinden Shandong Luneng Taishan forması giyen Belçikalı yıldız Marouane Fellaini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

22.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:23

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs futbolcuları da vurmaya devam ediyor. Dün Dybala'nın testinin pozitif çıkmasının ardından bugün de Fellaini'nin bu virüse yakalandığı açıklandı.

Çin Süper Ligi'nin 18 Nisan'da başlayacak olması sebebiyle 20 Mart'ta ülkeye dönen Belçikalı futbolcu 14 günlük karantinaya alınmıştı. Yapılan ilk kontrollerde yıldız ismin testleri pozitif çıktı.

Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı

Belçika Milli Takımı'nda 87 kez forma giyen Fellaini, daha önce İngiltere'nin Everton ve Manchester United takımlarında forma giymişti.

Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı
Etiketler : Koronavirüs, Spor

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