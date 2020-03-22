Marouane Fellaini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Luneng forması giyen Marouane Fellaini'nin koronavirüse yakalandığı açıklandı.
22.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:06
Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Luneng forması giyen Marouane Fellaini'nin koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Çin temsilcisi, kariyerini Uzak Doğu'da sürdüren 32 yaşındaki Belçikalı futbolcuya ülkeye girişi sırasında yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Fellaini, koronavirüs salgınının başladığı Çin'de testi pozitif çıkan ilk futbolcu oldu.
İngiltere Premier Lig'de Everton ve Manchester United formalarını giyen Fellaini, 2019 yılında Shandong Luneng'e transfer olmuştu.
Çin temsilcisi, kariyerini Uzak Doğu'da sürdüren 32 yaşındaki Belçikalı futbolcuya ülkeye girişi sırasında yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Fellaini, koronavirüs salgınının başladığı Çin'de testi pozitif çıkan ilk futbolcu oldu.
İngiltere Premier Lig'de Everton ve Manchester United formalarını giyen Fellaini, 2019 yılında Shandong Luneng'e transfer olmuştu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Marouane Fellaini, Spor