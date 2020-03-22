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Marouane Fellaini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Luneng forması giyen Marouane Fellaini'nin koronavirüse yakalandığı açıklandı.

22.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:06
Marouane Fellaini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Luneng forması giyen Marouane Fellaini'nin koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Çin temsilcisi, kariyerini Uzak Doğu'da sürdüren 32 yaşındaki Belçikalı futbolcuya ülkeye girişi sırasında yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Fellaini, koronavirüs salgınının başladığı Çin'de testi pozitif çıkan ilk futbolcu oldu.
İngiltere Premier Lig'de Everton ve Manchester United formalarını giyen Fellaini, 2019 yılında Shandong Luneng'e transfer olmuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Marouane Fellaini, Spor

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