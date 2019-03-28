28 Mart 2019, 13:05
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Marron Five Grubundan Satılık Mercedes-Benz 300 Sl

Marron Five Grubundan Satılık Mercedes-Benz 300 Sl

CARMEDYA – Marron Five grubunun şarkıcısı Adam Levine’nin sahip olduğu 1955 Mercedes-Benz 300 SL Gullwing ‘i satıyor. Marron Five grubundan olan Adam Levine, sahip olduğu klasik Mercedes’i satılığa çıkardı. Lauderdale’de bu hafta sonu RM Sotheby’s tarafından açık artırmaya çıkacak olan model görenleri kendine hayran bırakıyor. Araca son 6 yıldır sahip olan Levine, modelin orijinal halini...The post Marron Five grubundan satılık Mercedes-Benz 300 SL appeared first on Carmedya.

CARMEDYA - Marron Five grubunun şarkıcısı Adam Levine'nin sahip olduğu 1955 Mercedes-Benz 300 SL Gullwing 'i satıyor.



Marron Five grubundan olan Adam Levine, sahip olduğu klasik
Mercedes'i satılığa çıkardı. Lauderdale'de bu hafta sonu RM Sotheby's tarafından
açık artırmaya çıkacak olan model görenleri kendine hayran bırakıyor. Araca son
6 yıldır sahip olan Levine, modelin orijinal halini korumuş. Martı kanat
Mercedes-Benz 300 SL sadece 82.845 kilometre yol kat etmiş.



Ne kadara satılacak?

Açık arttırmaya çıkacak olan otomobil için henüz netleşen
bir fiyat yok. Ancak tahminlere göre otomobilin fiyatı 1.4 milyon Dolar seviyesinden
başlayacak. Devamında 2 milyon ile 3 milyon Dolar arasında bir fiyata
satılacağı düşünülüyor.

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Kaynak: Carmedya.com