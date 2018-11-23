Avrupa Uzay Ajansı ve Rus Rosmocosmos'un ortak yürüttüğü ExoMars Projesi kapsamında geliştirilen uzay aracı 'Bruno' kırmızı gezegende canlı yaşam formları bulmak üzere tasarlanan ilk araç. …<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'v=RaL92io9-j8&event=video_description&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F23%2Fmars-ta-su-bulundu-simdi-de-hayat-araniyor&redir_token=AKzMIXZfPuokUHKnSyYBDSZNB4t8MTU0MzA1MTgzM0AxNTQyOTY1NDMz' class='yt-uix-sessionlink ' data-sessionlink='itct=CDAQ6TgYACITCJeOwpSa6t4CFdKJVQody6wBaij4HUi_9PfRoru_0UU' data-url='/redirect'v=RaL92io9-j8&event=video_description&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F23%2Fmars-ta-su-bulundu-simdi-de-hayat-araniyor&redir_token=AKzMIXZfPuokUHKnSyYBDSZNB4t8MTU0MzA1MTgzM0AxNTQyOTY1NDMz' data-target-new-window='True' target='_blank' rel='nofollow noopener'>http://tr.euronews.com/2018/11/23/mar...</a>