23 Kasım 2018, 12:31
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Mars'ta Su Bulundu Şimdi de Hayat Aranıyor

Avrupa Uzay Ajansı ve Rus Rosmocosmos'un ortak yürüttüğü ExoMars Projesi kapsamında geliştirilen uzay aracı 'Bruno' kırmızı gezegende canlı yaşam formları bulmak üzere tasarlanan ilk araç. ...İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2018/11/23/mar...

Avrupa Uzay Ajansı ve Rus Rosmocosmos'un ortak yürüttüğü ExoMars Projesi kapsamında geliştirilen uzay aracı 'Bruno' kırmızı gezegende canlı yaşam formları bulmak üzere tasarlanan ilk araç. …

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2018/11/23/mar... Avrupa Uzay Ajansı
23 Kasım 2018 Cuma 12:31