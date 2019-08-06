Haberler» Güncel» Haber

Mars'a gidecek astronotlar zihinsel rahatsızlıklar yaşayabilir

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) gelecek yıllarda Mars'a göndermeyi planladığı astronotların, Kızıl Gezegen'e yolculuklarında hafıza kaybı ve endişe bozukluğu gibi rahatsızlıklar yaşayabileceği bildirildi.

06.08.2019 16:09 Mars'a gidecek astronotlar zihinsel rahatsızlıklar yaşayabilir
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) gelecek yıllarda Mars'a göndermeyi planladığı astronotların, Kızıl Gezegen'e yolculuklarında hafıza kaybı ve endişe bozukluğu gibi rahatsızlıklar yaşayabileceği bildirildi.
İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre, ABD'nin Kaliforniya Üniversitesinden araştırmacılar, Mars'a yolculuk sırasında derin uzayda maruz kalınan düşük seviyeli fakat düzenli radyasyonun etkilerinin ne olacağını deney fareleri üzerinde inceledi.
Yaklaşık 6 ay radyasyona maruz bırakılan deney farelerinin beyin ve davranışlarını analiz eden bilim insanları, radyasyonun beyinde hafızayı ve öğrenmeyi sağlayan bölümlerinde hasara neden olduğunu tespit etti.
Çalışma, düzenli maruz kalınan radyasyonun, beyinde duygusal hafıza ve duygusal tepkilerin oluşmasında en önemli role sahip amigdala bölgesinde de bozulmalara neden olduğunu ortaya koydu.
Bilim insanları, yaptıkları çalışmanın bulgularının uzayda uzun mesafeler katedecek astronotların karşılaşması muhtemel zihinsel rahatsızlıklara ışık tuttuğunu vurguladı.
NASA'da görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, Mars'a gönderilmesi planlanan aracın 2021 sonrasında yolculuğuna başlayacağını ve yolculuğun en az 6 ay süreceğini açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:20   ESENYURT'TA 117 SURİYELİ GÖÇMEN ÜLKELERİNE UĞURLANDI
16:20   Grup yolunda asfalt başladı
16:20   Kavak'ta okul servisi sürücülerine eğitim
16:19   İsrail mallarının boykot edilmesi talebiyle düzenlenen gösteriye müdahale
16:19   İSTANBUL-BEYKOZ'DA DENİZDE AKINTIYA KAPILAN İKİ ÇOCUKTAN BİRİ KAYBOLDU -2
16:17   İslam İşbirliği Teşkilatı Cammu Keşmir Temas Grubu, Suudi Arabistan'da toplandı
16:17   Zonguldak'ta TOKİ evleri, kurayla sahiplerini buldu