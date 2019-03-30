Mars'ı Dünyalaştırabilir Miyiz?

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Dünyamız ölüyor ve başka bir gezegene gitmek zorunda kalabiliriz.Bu yüzden muhtemelen bir sonraki durağımız bize en yakın gezegen olan mars olacakMars güneşin yaşanılabilir bölgesi içerisinde kalıyyor bu yüzden de kızıl gezegen bizim için eşsiz bir durumda.Ancak bir sorun var.Marsın kuru toprağı ve Ortalama -63 santigrat derece olan yüzeyi, dünya üzerindeki yaşam için yani bizler için pek elverişli değil.Bu yüzden, onu yaşanılabilecek bir sıcaklığa getirmemiz gerekiyor.Ancak önce kendimize marsı neden seçtiğimizi sormamız gerekiyor.Marsı seçmemizin nedeni, diğer bütün adaylardan daha dost canlısı olması.Öyle ki, marsın yüzeyinde bizi kavuracak sıcaklıklar ya da yakındaki bir gaz devinden kaynaklanan ölümcül dozda radyasyon yok.Mars yüzeyinde bulunan 7 aktif araç ise eskiden kızıl gezegenin yüzeyinde, bir zamanlar sıvı su olduğunu hatta yerin biraz altında, hatrı sayılır bir miktarda donmuş su bulunduğunu söylüyor.Bununla beraber, marsta bir zamanlar atmosfer de bulunuyordu.Oldukça kalın olan bu atmosferin basıncı yüksekti ve zengin bir içeriğe sahipti.Yani günümüzde olduğu gibi, marsın atmosferi çok ince değildi.Hatta belki de, kızıl gezegen eskiden dünyaya göre çok daha uygun ve yaşanabilir bir gezegendi.Ancak bütün bunlar, gezegende meydana gelen bir takım olaylar yüzünden değiştİ.Ve mars günümüzdeki kurak halini aldı.