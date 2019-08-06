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Mars roketinin prototipi bu ay hazır olabilir

Marsa yolculuk için uzay gemisi hazırlama çalışmaları yapan SpaceX'in patronu Elon Musk, Mars'a gönderilmesi düşünülen Yıldız Gemisi 'Starship'in iki ayrı modelinin bu ay sonundan önce hazır olabileceğini açıkladı.

06.08.2019 15:45 Mars roketinin prototipi bu ay hazır olabilir
Marsa yolculuk için uzay gemisi hazırlama çalışmaları yapan SpaceX'in patronu Elon Musk, Mars'a gönderilmesi düşünülen Yıldız Gemisi 'Starship'in iki ayrı modelinin bu ay sonundan önce hazır olabileceğini açıkladı. Elon Musk, uzay yolculuğunu güncelleştirecek olan SpaceX Starship Mk1 ve Raptor 3'ün 24 Ağustos'ta ABD'nin Teksas eyaleti Boca Chica'da hemen hemen uçmaya hazır olacağını Twitter hesabından duyurdu. SpaceX'in, biri Boca Chica'da diğeri de Florida Cocoa'da Starship inşa eden iki ekibi bulunuyor. Elon Musk, 19 Temmuz'da attığı tweet'le Starship'in (yıldız gemisi) 2 veya 3 ay içinde hazır olacağını açıklamıştı. Starship'in Ağustos'un sonuna kadar hazır olması Firmanın programın çok daha önünde olduğu anlamına geliyor. Ayrıca Starship'in hazır olmasının SpaceX'in onları bu ay sonuna kadar uzaya göndereceği anlamına gelmediği kaydedildi.
(İHA)

Elon Musk, Marsa, Güncel

Kaynak: İHA

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