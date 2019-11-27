Mars'taki kum fırtınaları gezegeni "toz kuleleriyle" kaplıyor

Bilim insanları, Mars'taki kum fırtınalarının dikey sütunlar halinde göğe yükselen yoğun toz bulutları oluşturduğunu tespit etti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) internet sitesinde yayımlanan habere göre, 2018 yılında gezginci keşif aracı Opportunity'nin misyonunu tamamlamasına yol açan küresel kum fırtınasını inceleyen bilim insanları, yer yer güneş ışınlarıyla ısınarak yükselen toz bulutlarının Kızıl Gezegen'in semalarında "toz kuleleri" meydana getirdiğini belirledi.

NASA'nın Mars Keşif Uydusunun (MRO) ısı ölçer ve optik görüntüleyici enstrümanlarını kullanan araştırma ekibi, "toz kuleleri" adını verdikleri, sütunlar halinde göğe yükselirken yoğunluğu artan toz bulutlarının, su buharı ve diğer gazları asansör gibi uzay boşluğuna taşıdığını belirtti.

Araştırmacılar, kum fırtınaların yarattığı bu sütunların, Kızıl Gezegen'deki su buharının kaybolmasını açıklayabilecek etkenlerden biri olduğunu ifade etti.

Mars'ta yıl boyunca görülen yerel kum fırtınalarının toz kuleleri ortaya çıkardığına ancak bunların bir iki günde kaybolduğuna dikkati çeken araştırmacılar, 2018'deki gibi küresel kum fırtınalarının ise genelde 10 yılda bir ortaya çıktığını ve bu dönemde oluşan toz kulelerinin üç buçuk haftaya kadar dağılmadan kalabildiğini kaydetti.

NASA, yıl başında yaptığı açıklamada, Haziran 2018'de Mars'taki kum fırtınasında Dünya ile irtibatı kesilen gezginci uzay aracı Opportunity'nin araştırma misyonunu sonlandırdığını duyurmuştu.

Kaynak: AA