Mart 2019 Dünya Gündemi

Belçika
'nın başkenti Brüksel
'de iki gün sürecek AB
Liderler Zirvesi, Brüksel Suriye
Konferansı ve Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısı mart ayında önemli gündem maddelerini oluşturuyor.
Mart ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı başlıkları şöyle:
1 Mart: Fransa
ve Almanya
ilk kez ortak Birleşmiş Milletler
(BM
) Güvenlik Konseyi Başkanlığı yapacak. Avustralya
'da üç gün sürecek Uluslararası Avalon Havacılık Fuarı düzenlenecek.
2 Mart: Malezya
'da Semenyih bölgesinde milletvekilliği ara seçimleri yapılacak.
5 Mart:
Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Ulaşım, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi ile AB Çevre Konseyi toplanacak. İngiltere
'nin başkenti Londra
'da Olympia Fuar Merkezi'nde Dünya Terörle Mücadele Kongresi yapılacak.
7 Mart: ABD
Başkanı Donald Trump
, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile Beyaz Saray
'da görüşecek.
Almanya'nın Frankfurt
kentinde Avrupa Merkez Bankası
(ECB) Para Politikası Toplantısı düzenlenecek.
Brüksel'de AB Adalet ve İçişleri Konseyi toplanacak. 8 Mart
:
Dünyanın birçok yerinde Dünya Kadınlar Günü
kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
9 Mart: Nijerya
'da eyalet seçimleri yapılacak.
11 Mart:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
, Cibuti
'ye resmi ziyarette bulunacak.
- Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Strazburg
'da toplanacak.
12 Mart:
Brüksel'de AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplanacak.
İki gün sürecek Brüksel Suriye Konferansı düzenlenecek.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Etiyopya
'yı ziyaret edecek.
Londra Kitap Fuarı düzenlenecek.
13 Mart:
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kenya
'yı ziyaret edecek.
15 Mart:
Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısı düzenlenecek.
18 Mart:
AB Dışişleri Konseyi Brüksel'de bir araya gelecek.
19 Mart:
Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi toplanacak.
20 Mart: Hollanda
'da eyalet seçimleri yapılacak. 21 Mart
:
Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.
24 Mart:
Amerikan- İsrail Halkla İlişkiler
Komitesi (AIPAC) Yıllık Toplantısı Washington
'da düzenlenecek. İtalya
'nın Basilicata bölgesinde bölgesel yönetim seçimleri yapılacak. 27 Mart
:
Washington ve New York
'ta Müslüman Kadınlar Günü
ile ilgili etkinlikler düzenlenecek.
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Kaynak: AA