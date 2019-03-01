01 Mart 2019, 09:04
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Mart 2019 Dünya Gündemi

Mart 2019 Dünya Gündemi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi, Brüksel Suriye Konferansı ve Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısı mart ayında önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi, Brüksel Suriye Konferansı ve Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısı mart ayında önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Mart ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı başlıkları şöyle:

1 Mart:

Fransa ve Almanya ilk kez ortak Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Başkanlığı yapacak.

Avustralya'da üç gün sürecek Uluslararası Avalon Havacılık Fuarı düzenlenecek.

2 Mart:

Malezya'da Semenyih bölgesinde milletvekilliği ara seçimleri yapılacak.

5 Mart:

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Ulaşım, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi ile AB Çevre Konseyi toplanacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Olympia Fuar Merkezi'nde Dünya Terörle Mücadele Kongresi yapılacak.

7 Mart:

ABD Başkanı Donald Trump, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile Beyaz Saray'da görüşecek.

Almanya'nın Frankfurt kentinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Toplantısı düzenlenecek.

Brüksel'de AB Adalet ve İçişleri Konseyi toplanacak.

8 Mart:

Dünyanın birçok yerinde Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

9 Mart:

Nijerya'da eyalet seçimleri yapılacak.

11 Mart:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cibuti'ye resmi ziyarette bulunacak.

- Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Strazburg'da toplanacak.

12 Mart:

Brüksel'de AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplanacak.

İki gün sürecek Brüksel Suriye Konferansı düzenlenecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Etiyopya'yı ziyaret edecek.

Londra Kitap Fuarı düzenlenecek.

13 Mart:

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kenya'yı ziyaret edecek.

15 Mart:

Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısı düzenlenecek.

18 Mart:

AB Dışişleri Konseyi Brüksel'de bir araya gelecek.

19 Mart:

Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi toplanacak.

20 Mart:

Hollanda'da eyalet seçimleri yapılacak.

21 Mart:

Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.

24 Mart:

Amerikan- İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) Yıllık Toplantısı Washington'da düzenlenecek.

İtalya'nın Basilicata bölgesinde bölgesel yönetim seçimleri yapılacak.

27 Mart:

Washington ve New York'ta Müslüman Kadınlar Günü ile ilgili etkinlikler düzenlenecek. Belçika, Avrupa Birliği, Brüksel, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA