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Mart 2020'de Türkiye'den 220 milyon 348 bin dolarlık halı ihracatı yapıldı

Tim Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Mart ayı Türkiye geneli ihracat rakamlarının memnuniyet verici olduğunu ve Türkiye genelinden 220 milyon 348 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini ifade etti.

02.04.2020 17:05 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:06
Mart 2020'de Türkiye'den 220 milyon 348 bin dolarlık halı ihracatı yapıldı
Tim Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Mart ayı Türkiye geneli ihracat rakamlarının memnuniyet verici olduğunu ve Türkiye genelinden 220 milyon 348 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini ifade etti. Kaplan, halı üreticilerine iki hafta daha evde kalma çağrısı yaptı.

TİM tarafından açıklanan Mart ayı ihracat rakamları arasında halı sektörünün bir önceki aya göre Mart 2020'de yüzde 5.5'lik artışla 220 milyon 348 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, ilk üç aylık süreçte ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 14,1'lik artışla 658 milyon 717 bin dolarlık ihracata imza atıldığını ifade etti.

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, halı üreticilerine önümüzdeki iki hafta daha evde kalma çağrısı da yaptı. Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda "Mart ayı halı ihracatımız Türkiye geneli yüzde 5.5 artışla 220.345 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tüm halı ihracatçılarımızı tebrik ederim. Halıcılarımızdan ricam iki hafta daha evde kalmalarıdır. Bu virüs kontrol altına alındıktan sonra müşterilerimize mal yetiştiremeyeceğiz. Siz yeter ki sabırlı olun" dedi.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen halı ihracatıyla ilgili bilgiler de veren TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, "Mart 2020 döneminde gerçekleştirilen ihracat rakamları hepimiz için moral vericidir. Bu süreçte ülkemiz genelinden toplam 179 ülkeye halı ihracatı gerçekleştirilmiştir. Ancak dünya genelinde yaşanan korona virüsü salgınından korunmak için son hepimizin alınan önlemlere uyması ve ilgili bakanlıkların yaptığı uyarıları dikkate alması gerekiyor. Ben buradan bütün vatandaşlarımızı olduğu gibi sektörümüzde çalışan herkesi iki hafta daha evde kalmaya çağırıyorum. Salgın sonlandırıldığı zaman dünyanın dört bir yanından gelecek olan siparişlere yetişemeyeceğiz. Herkes sabırlı olsun ve evden çıkmasın" diye konuştu. - GAZİANTEP
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Kaynak: İHA

Etiketler: İhracat, Türkiye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Mart 2020'de Türkiye'den 220 milyon 348 bin dolarlık halı ihracatı yapıldı - Haberler

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