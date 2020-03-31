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Mart ayı ihracat rakamları, geçen yılın aynı dönemine yakın seyretti"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Mart ayı ihracat rakamları, geçen yılın aynı dönemine yakın seyretti" dedi.

31.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:05
Mart ayı ihracat rakamları, geçen yılın aynı dönemine yakın seyretti
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Mart ayı ihracat rakamları, geçen yılın aynı dönemine yakın seyretti" dedi.
TİM Başkanı İsmail Gülle, yakın zamanda açıklanacak Mart ayı ihracat rakamlarını değerlendirirken, Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL'lik destek vereceklerini söyledi. Gülle, koronavirüse karşı gümrük kapılarında önlemler alarak ihracatı sürdürmeye çalıştıklarını belirtti.
"MART AYI İHRACATINI GEÇEN YIL Kİ AYNI AYIN İHRACATA YAKIN SEVİYEDE GÖTÜRDÜK"
Gülle, "Mart ayının büyük çoğunluğunda Türkiye'nin gündemi koronavirüs ile mücadelede geçti. Allah'a şükür ki; ihracat ailesi olarak bu süreçte en az etkiyle işlerimizi sürdürmeye çalıştık. Üretimimizi kesmedik, siparişi olanlar ürünleri karşı tarafa göndermeye çalıştılar. Bu konuda hem Sağlık Bakanlığı hem de Ticaret Bakanlığı ile koordineli şekilde, gümrük kapılarında önlemler alarak ve virüsten etkilenmeden işlerimiz yapmaya çalıştık. Otomotiv sektörü Avrupa'da durdu. Doğal olarak bizleri de etkiledi. Hazır giyim sektörü bu konuda etkilenenlerden bir tanesiydi; siparişleri iptal oldu ve onlar da durdu. Doğal olarak bu ay ki ihracatı geçen yıl ki ihracata yakın seviyede götürdük. Bu gerçekten çok anlamlı. Türkiye'nin kesintisiz şekilde üretmeye devam etmesi son derece önemli. Bugünlerin geçeceğini biliyoruz. Bugünleri geçtikten sonraki süreci iyi yönetmemiz gerekiyor. Bundan sonraki süreçte eski dünya olmayacak. Yeni dünya düzeni, yeni tedarik sistemi, yeni alışkanlıklar ve yeni trendler oluşacak" dedi.
MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA 15 MİLYON TL'LİK DESTEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyasına' TİM'in desteğini açıklayan TİM Başkanı Gülle, "Yaşadığımız bu sıkıntılı günleri aşmak adına, Türk milleti olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Ülkemizin tüm kurumlarıyla birlikte yürüttüğü bu topyekün mücadelede, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak biz de 61 ihracatçı birliğimizle görevimizin başındayız. Geçtiğimiz hafta 'Bugüne kadar ihracatımız için ürettik, şimdi sağlığımız için üretiyoruz" sloganıyla, günlük 1 milyon tıbbi maske ve 100 bin litre dezenfektan üretmek için üretim seferberliği başlatmıştık. Cumhurbaşkanımızın çağrısı doğrultusunda 95 bin üyemizi temsilen 15 Milyon TL'lik bağış yapacağımızı beyan ediyoruz. Bundan önce de olduğu gibi, ihracatın saha neferleri olarak ülkemiz adına üzerimize düşen ne varsa bir vazife olarak kabul edip icra etmeye devam edeceğiz. Bu zor günleri hep birlikte el birliği ile atlatacağız, "Biz bize yeteriz Türkiyem" şeklinde konuştu.
(Adem Gürer/İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, İhracat, Güncel
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