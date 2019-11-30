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Mart ayına kadar aralıksız sürecek nöbet

Sivas'ta Karayolları ekiplerinin Mart ayına kadar 7 gün 24 saat aralıksız sürecek kar nöbeti başladı.

30.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:23Mart ayına kadar aralıksız sürecek nöbet
'ta Karayolları ekiplerinin Mart ayına kadar 7 gün 24 saat aralıksız sürecek kar nöbeti başladı.

Kış şartlarının sert geçtiği Sivas'ta, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin Mart ayına kadar sürecek olan kar nöbeti başladı. Karayollarına ait bakımevlerinde yatılı kalan personel nöbet sistemi ile 7 gün 24 saat kar nöbeti tutacak. Kar nedeni ile yolların kapanmaması ve sürücülerin mağduriyet yaşamaması için mücadele edecek olan ekipler bir hafta boyunca sürecek nöbetleri sırasında evlerinden ve ailelerinden uzak kalacak.

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kızıldağ Bakımevi personeli Emre Başeymez, karla mücadele çalışmalarına başladıklarını belirtip, "Sivas- karayolu üzerindeki yaklaşık 2 bin 200 metre rakımlı Kızıldağ geçidindeyiz. Kızıldağ bakım evinde vatandaşlarımızın yolda kalmaması için çalışmalarımız gece, gündüz devam ediyor. Ekiplerimiz 24 saat burada hazırlar."dedi.

Mesut Arslan ise yaptığı açıklamada, "Gördüğünüz gibi her taraf kar, kış. Burada 7 gün 24 saat teyakkuzdayız, arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Karla mücadeleye devam. Amacımız insanların yolda kalmaması, gidecekleri yerlere sağ salim varmaları."dedi.

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü ekipleri Sivas merkezli olarak Erzincan ile Giresun, Gümüşhane, Ordu, Tokat ve Tunceli illerinin de bir kısmında hizmet veriyor. - SİVAS

Erzincan, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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