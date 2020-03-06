Mart ayında deniz keyfi

Hava sıcaklığının 20 derece kaydedildiği turizm kenti Antalya 'da, vatandaşlar ve tatilciler denize girdi sahilde vakit geçirdi.

Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Yağmurun yerini güneşli havaya bıraktığı turistik kentte sahiller tatilcilere ev sahipliği yapıyor. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece kaydedildiği kentte, vatandaşlar ve tatilciler Konyaaltı sahilinde vakit geçirdi. Sahile gelenlerin kimisi paçalarını sıyırıp denize ayaklarını soktu, kimisi de çocuklarıyla birlikte oyun oynadı. Bazıları da kitap okuyarak Mart güneşinin tadını çıkardı.

Gençler ise birbirleriyle şakalaştı. Kimileri arkadaşlarını zorla kollarından ve bacaklarından tutarak denize attı. Bu anlar fotoğraf karelerine saniye saniye yansıdı.