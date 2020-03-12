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Mart ayında deniz keyfi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler, mart ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

12.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:59
Mart ayında deniz keyfi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler, mart ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

Bodrum'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağmur ve fırtınanın yerini güneşli havalara bırakmasının ardından sahiller dolup, taştı. Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 18 derece kaydedildiği ilçede, Bodrumlular ve tatilciler Kumbahçe ve Paşatarlası sahilinde vakit geçirdi. Birçok kişi, kafe ve restoranlarda güneşlenmeyi tercih ederken; bazı vatandaşlar da denize girdi. Sıcak havanın birkaç gün daha mevsim normallerinin üstünde seyredeceği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Bodrum, Güncel

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