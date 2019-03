Mart Ayında Denize Girdiler

Kaynak: AA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denize giren vatandaşlar soğuk havaya aldırmadan yüzdü.İlçede Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı görevini sürdüren Cevdet Civelek ile arkadaşı Sinan Sarıoğlu, soğuk havaya rağmen her gün Bozhane mevkisindeki mendirekten denize giriyor.Civelek, yaptığı açıklamada, soğuk havaya rağmen denize girmenin ayrı bir heyecan verdiğini söyledi."Dışarısı soğuk ama deniz suyu güzel." diyen Civelek, "Arkadaşlarımızla her zaman giriyoruz. Yazın başladık her sene kış ayında da denize giriyoruz, güzel oluyor. Vücut için faydasını gördük, insan dinçleşiyor." dedi.Civelek, denize girdiklerini gören vatandaşların kısa süreli şaşkınlık yaşadığını anlatarak, "İlk görenler, 'Acaba bunlar ne yapıyor?' diyorlar. Bizler deniz bağımlısıyız." ifadelerini kullandı.