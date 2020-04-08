Mart ayında ekonomide en çok neler konuşuldu

Medya Takip Merkezi (MTM), Mart ayında ekonomi gündemini oluşturan başlıkları açıkladı.

MTM'nin yayınladığı rapora göre koronavirüs endişelerinin devam ettiği Mart ayında 137 bin 23 habere yansıyan dolar, ekonomi gündeminin başlıca konusu oldu. Piyasalardaki hareketlilik sarı metalin de alış ve satış fiyatı üzerinde etkili olurken medyada altın 45 bin 250 habere yansıdı. ABD Merkez Bankası (FED) Mart ayı boyunca iki kez faiz indirimine giderek önce 50 daha sonrada 100 baz puan indirime gitti ve faizleri 0-0.25 bandına indirdi. FED buna ek olarak 700 milyar dolarlık büyük bir ek parasal genişleme programı açıklasa da piyasalarda düşüş sürdü. Ay boyunca piyasayı korumaya yönelik yaptığı açıklama ve indirimlerle 43 bin 467 habere yansıyan FED, Mart ayı ekonomi gündeminin başlıca konuları arasında yer aldı.

TÜRKİYE ÖNLEM ALMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye'de hükümet, koronavirüs salgının etkilerini azaltmak için önlemler almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından 100 milyar liralık "Ekonomik İstikrar Kalkanı" adını verdiği paketi açıkladı.Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemelerinin de Nisan ayı başına çekilmesi gibi detayların da yer aldığı ve iş dünyası tarafından da büyük bir destek görerek can suyu olarak nitelendirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ay boyunca medyada 26 bin 307 haberde yer alarak, ekonominin başlıca konuları arasında yer aldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA