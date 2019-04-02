Mart Ayında Elektrik Üretimi ve Tüketimi Azaldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre; Türkiye
'nin elektrik tüketimi mart'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,49; üretimi yüzde 1,83 azaldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Martta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,49 azalarak 23 milyar 784 milyon 153 bin kilovatsaate gerilerken, elektrik üretimi de yüzde 1,83 azalışla 23 milyar 788 milyon 57 bin kilovatsaate düştü.
ELEKTRİK TÜKETİMİ: 23 MİLYAR 784 MİLYON 153 BİN KW/H
ELEKTRİK ÜRETİMİ: 23 MİLYAR 788 MİLYON 57 BİN KW/H
Elektrik üretiminin yüzde 18,08'i doğalgaz santrallerinden, yüzde 18,67'si ithal kömür ve yüzde 17,37'si yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 32,33'ü bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 8,58 oldu.
Kalan yüzde 4,97'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.
ELEKTRİK ÜRETİMİ
DOĞALGAZ: %18,08
İTHAL KÖMÜR: %18,67
YERLİ KÖMÜR: %17,37
HİDROELEKTRİK: %32,33
RÜZGAR ENERJİSİ: %8,58
Türkiye'nin elektrik ithalatı yüzde 99,8 artarak, 259 milyon 45 bin kilovatsaate yükseldi.
ELEKTRİK İTHALATI: %99,8 ARTTI
Martta elektrik ihracatı da yüzde 22,2 artarak 264 milyon 52 bin kilovatsaate yükseldi.
ELEKTRİK İHRACATI: %22,2 ARTTI
Öte yandan, şubat sonu itibariyle elektrikte toplam kurulu kapasite 89 bin 47 megavata ulaştı.
KURULU KAPASİTE: 89 BİN 47 MW
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Türkiye, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com