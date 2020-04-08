Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mart ayında en fazla euro kazandırdı

Aylık en yüksek reel getiri 2020 mart döneminde euroda gerçekleşti.

08.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:10
Mart ayında en fazla euro kazandırdı
Aylık en yüksek reel getiri 2020 mart döneminde euroda gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mart dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5,10, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 5,41 oranlarıyla euroda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından dolar yüzde 3,61 ve külçe altın yüzde 2,90 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,63 ve BIST 100 endeksi yüzde 19,89 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 3,92, külçe altın yüzde 3,21 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15 oranlarında kazandırırken; DİBS yüzde 1,33 ve BIST 100 endeksi yüzde 19,65 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,50 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,83 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,36, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,79 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,90 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 26,35 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 18,91, mevduat faizi (brüt) yüzde 10,18, dolar yüzde 6,92 ve euro yüzde 4,63 oranında yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 12,97 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 15,34, mevduat faizi (brüt) yüzde 6,87, dolar yüzde 3,71 ve euro yüzde 1,48 oranlarında kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 15,58 oranında yatırımcısına kaybettirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Mart ayında en fazla euro kazandırdı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı Ekonomi
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı
Koronavirüs çalışmalarına katılanlara 6 bin liraya kadar burs verilecek Ekonomi
Koronavirüs çalışmalarına katılanlara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL’lik yol ücreti 800 TL oldu Ekonomi
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Albayrak’tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız Ekonomi
Albayrak'tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi Ekonomi
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü Ekonomi
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor Ekonomi
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor
BDDK’dan bankalara kredi tavsiyesi: Amacı dışında kullanılmasın Ekonomi
BDDK'dan bankalara kredi tavsiyesi: Amacı dışında kullanılmasın

Son Dakika Ekonomi Haberleri

10:54: Martta en fazla reel getiri avrodan oldu - Ekonomi 10:54: Asya borsaları karışık seyretti - Ekonomi 10:48: İSO Türkiye İhracat İklimi endeksi martta 35,7 oldu - Ekonomi 10:46: 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' için DeFacto'dan 1 milyon maske - Ekonomi 10:45: Alaşehir Belediyesi 6 maddelik acil önlem paketi açıkladı - Ekonomi 10:20: Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek - Ekonomi 10:19: Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı - Ekonomi 09:44: Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu - Ekonomi 09:43: 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler 09:43: Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız - Ekonomi 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber 18:52: Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız - Ekonomi