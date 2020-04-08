Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu

Koronavirüs nedeniyle karantina ayı olan Mart'ta finansal yatırım araçlarından en fazla kazandıran euro oldu. Dolar ve altın diğer kazandıran araçlar olurken, borsa yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı.

08.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:38

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Mart dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5,10, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 5,41 oranlarıyla euroda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından dolar yüzde 3,61 ve külçe altın yüzde 2,90 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,63 ve BIST 100 endeksi yüzde 19,89 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 3,92, külçe altın yüzde 3,21 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15 oranlarında kazandırırken; DİBS yüzde 1,33 ve BIST 100 endeksi yüzde 19,65 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu

3 AYLIK SÜREÇTE EN ÇOK KAYBETTİREN BIST100

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,50 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST100 Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,83 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,36, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,79 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,90 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu

YILLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDAN

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 26,35 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 18,91, mevduat faizi (brüt) yüzde 10,18, dolar yüzde 6,92 ve euro yüzde 4,63 oranında yatırımcısına kazandırırken, BIST100 endeksi yüzde 12,97 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 15,34, mevduat faizi (brüt) yüzde 6,87, dolar yüzde 3,71 ve euro yüzde 1,48 oranlarında kazandırırken; BIST100 endeksi yüzde 15,58 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Etiketler: Ekonomi, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi Ekonomi
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü Ekonomi
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geldi
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı Ekonomi
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Akkuyu Nükleer Enerji Santrali hızla yükseliyor Ekonomi
Akkuyu Nükleer Enerji Santrali hızla yükseliyor
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 kurumun yapısında değişiklik yapıldı Ekonomi
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 kurumun yapısında değişiklik yapıldı
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek Ekonomi
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi Ekonomi
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

17:24: Almanya'dan yabancı yatırımcılara stratejik denetim - Ekonomi 17:20: Petrol yükseldi, altın yatay - Ekonomi 17:20: Temsilcileri “Evrensel Temel Gelir haktır” diyor - Ekonomi 17:20: Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü - Ekonomi 17:10: Altının kilogramı 359 bin 650 liraya yükseldi - Ekonomi 16:36: Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi - Ekonomi 16:25: Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu - Ekonomi 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin 16:12: Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü - Ekonomi 16:04: AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi - Ekonomi 13:19: Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor - Ekonomi