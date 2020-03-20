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Mart ayında lapa lapa kar yağdı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezinde etkili oldu.

20.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:15
Mart ayında lapa lapa kar yağdı
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezinde etkili oldu.

Sincik ilçesinde bir süredir etkili olan bahar havası yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayında yağan kar ilçe merkezini beyaza bürüdü. Geçtiğimiz günlerin güneşli olmasına rağmen güne karla uyandıklarını belirten vatandaşlar bu duruma alışkın olmadıklarını söyledi. Sabah kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları ise küreklerle temizledi.

Kar yağışından dolayı Çelikhan'da 14 köy ve 22 mezra, Kahta ilçesine bağlı 1 köy ve 1 mezra, Sincik ilçesine bağlı 7 köy ve 17 mezra, il merkezine bağlı 8 köy ve 8 mezra olmak üzere 30 köy ve bu köylere bağlı 47 mezraya kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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