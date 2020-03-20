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Mart ayında lapa lapa kar yağışı

Mart ayında lapa lapa kar yağışı Muş'ta 35 köy yolu ulaşıma kapandı Muş'ta mart ayında gelen lapa lapa kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken, 35 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

20.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:20
Mart ayında lapa lapa kar yağışı
Muş 'ta 35 köy yolu ulaşıma kapandı
MUŞ - Muş'ta mart ayında gelen lapa lapa kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken, 35 köy yolu ise ulaşıma kapandı.
Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapanırken, mart ayında yağan kar ise şaşkınlığa neden oldu. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar da iş yerlerinin önünde biriken karı temizlemeye çalıştı.
Sabah uyandığında lapa lapa kar yağışıyla karşılaştığını ifade eden vatandaşlardan Remzi Yumlu, "Köy yollarımız kapandı, zor bir şekilde şehre geldik. Şu anda kışımız yeni geldi. Mart ayında kar görmek çok iyi bir şey. İnşallah berekettir bu kar" dedi.
Muş İl Özel İdaresi ekipleri de, ulaşıma kapanan köy yollarında çalışma başlattı. Mart ayında lapa lapa kar yağışı

Kaynak: İHA

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Mart ayında lapa lapa kar yağışı
Etiketler : Muş, Yerel

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