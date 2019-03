Mart Ayında Sizi Netflix'e Bağlayacak 8 Film

Kaynak: WebTekno

Netflix, Mart ayında yeni yapımları zengin kütüphanesine eklemeyi hedefliyor. Eğer siz de kaliteli film izleme arayışı içerisindeyseniz listemizi inceleyebilirsiniz. Yaptığımız listede, daha önce hiç görmemiş olabileceğiniz filmlerle birlikte Oscar ödüllü başyapıtlar da bulunuyor. Sözü fazla uzatmadan listemize geçelim:A Clockwork Orange Yönetmen : Stanley KubrickYapım yılı: 1971IMDb: 8,3/10Rotten Tomatoes: %93Tür: Dram/Gizem Anthony Burgess 'in aynı isimli romanından uyarlanan film, Alex ve yancılarının distopik bir İngiltere 'de sebep olduğu kargaşaları anlatarak, kaç kere izlemiş olursanız olun kendini izlettirmeyi başarıyor.Crouching Tiger, Hidden DragonYönetmen: Ang LeeYapım yılı: 2000IMDb: 7,9/10Rotten Tomatoes: %97Tür: Dram/ FantastikNetflix daha öncelerde bu filmin devam filmini yayınlamıştı, onu atlayıp bu orjinal yapımı izlemenizi tavsiye ederiz. Ekrana güzel yansıtılmış hikayesi ve etkileyici dövüş sahneleriyle film, izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor.JunebugYönetmen: Phil MorrisonYapım yılı: 2005IMDb: 7/10Rotten Tomatoes: %87Tür: Komedi/DramBu drama-komedi filmi, doğuracağı çocuğunun ailevi sorunlarını çözeceğine inanan bir anne rolüyle Amy Adams 'a ilk Oscar adaylığını getirmişti. Ailenizle oturup sinema gecesi yapmak istiyorsanız, bu film tam size göre.The Hurt LockerYönetmen: Kathryn BigelowYapım yılı: 2009IMDb: 7,6/10Rotten Tomatoes: %84Tür: Dram/GizemBu film, çok düşük bir bütçeyle çekilmiş olmasına rağmen en iyi film dalında Oscar kazandığı için eleştirmenler tarafından yerin dibine sokulmuş bir yapım. Yönetmen Kathryn Bigelow'a da en iyi yönetmen Oscar ödülünü kazandıran bu filmi izlemenizi kesinlikle tavsiye ederiz. Filmin başrolünde ise Avengers serisindeki Hawkeye rolüyle tanıdığımız Jeremy Renner bulunuyor.The NotebookYönetmen: Nick CassavetesYapım yılı: 2004IMDb: 7,9/10Rotten Tomatoes: %85Tür: Romantik/DramÜlkemizde de oldukça popüler olan The Notebook, bir romantik drama klasiği. Eğer üzgün hissediyorsanız ve üzüntünüzü dramatik bir filmle pekiştirmek istiyorsanız The Notebook sizin için ideal bir seçim.Winter's BoneYönemten: Debra GranikYapım yılı: 2010IMDb: 7,2/10Rotten Tomatoes: %76Tür: Dram/Gerilim Jennifer Lawrence , The Hunger Games'ten bildiğimiz Katniss Everdeen rolüyle tanınmadan önce, bu filmde oynadığı kaybolan babasını bulmaya çalışan sert bir Ozark Dağları kızı rolüyle Oscar'a aday olmuştu.Blue JasmineYönetmen: Woody AllenYapım yılı: 2013IMDb: 7,3/10Rotten Tomatoes: %77Tür: Komedi/Dram Cate Blanchett , bu Woody Allen şaheserindeki performansıyla Oscar kazanmıştı. Filmde bir New Yorklunun, San Francisco 'ya taşınıp adapte olmaya çalışmasını izliyoruz.The Lives of OthersYönetmen: Florian Henckel von DonnersmarckYapım yılı: 2006IMDb: 8,4/10Rotten Tomatoes: %92Tür: Dram/Gerilim2007'de en iyi yabancı dildeki film dalında Oscar kazanan filmde, 1980'in Doğu Berlin 'inde gizli görevde bulunan bir Stasi ajanının hikayesini izliyoruz.Sizler için, Mart ayının farklı günlerinde gelecek olan bu cevher niteliğinde olan filmleri ve tüm zamanların en iyisi sayılabilecek filmleri sıraladık. Sizin de önerileriniz varsa yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.