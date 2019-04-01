Mart Ayının Mvp'si Calathes

Panathinaikos
'un Yunan basketbolcusu Nick Calathes, THY Avrupa
Ligi'nde mart ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Calathes, Yunanistan
temsilcisinin 5 maçın 4'ünü kazandığı mart ayında sergilediği performansla MVP ödülüne layık görüldü.
Mart ayında maç başına 14,6 sayı, 10,2 asist, 6 ribauntla oynayan 30 yaşındaki oyun kurucu Calathes, ortalama 21,8 verimlilik puanıyla mücadele etti.
Avrupa, Türk Hava Yolları, Panathinaikos, Spor
Kaynak: AA