Menü
Haberler ›› Güncel ››Mart kapıdan baktırdı - Güncel

Mart kapıdan baktırdı

Son günlerde yaşanan ve yaz günlerini aratmayan havaların ardından mart ayının ortasında Eskişehir'e kar yağdı.

16.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:35
Mart kapıdan baktırdı
Son günlerde yaşanan ve yaz günlerini aratmayan havaların ardından mart ayının ortasında Eskişehir 'e kar yağdı.

Tüm Türkiye 'de etkisini gösteren sıcak havalar, yurdun belirli kesimlerinde yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı. Eskişehir'de de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, vatandaşları şaşırttı. Mart ayının ortasına gelinen bu günlerde karlı havaya uyanan Eskişehirliler, önlemlerini alarak evlerinden çıktı. Yer yer karla karışık yağmur olarak seyretmesi beklenen yağışlar, ilerleyen günlerde yerini yoğun kar yağışına bırakacağı beklenirken, meteorolojiden alınan bilgilere göre Eskişehir'de gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığı 3 derece olacak. İlerleyen günlerde ise hava sıcaklıklarının daha da düşeceği öğrenildi.

Ayrıca kar yağışı ağaçların üstünü adeta beyaz bir örtü gibi kapatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kahverengi, beyaz ve yeşilin buluşması güzel görüntüler oluşturdu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Eskişehir, Türkiye, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü Güncel
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi