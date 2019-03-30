Mart Karı Doğu Anadolu'ya Yeniden Gelinlik Giydirdi

- Sarıkamış
ilçesinde iş makinesi ile kar temizlemesi yapılmasıVatandaşların kaldırımda kar temizlemesiYollarda yürüyen vatandaşlar ve arabalardan görüntüler İki vatandaşın konuşmasıBuz tutan ağaç dallarıAç kalan tilkinin yiyecek araması Kars
'ta da üç gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kenti bahar ayında beyaza bürüdü.
Sürücülere zor anlar yaşatan kardan dolayı vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Kentte, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ile Kars Belediyesine bağlı ekipler gece saatlerinden beri kar temizleme çalışması yapıyor.
Kars, Kar, Güncel
Kaynak: AA