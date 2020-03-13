Martín Távara'nın Sport Boys'a Attığı Harika Frikik Golü
Club Sporting Cristal'da forma giyen Perulu orta saha Martín Távara takımının Sport Boys'a karşı oynadığı maçta çaprazdan harika bir frikik golü atıyor.
13.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:00
Club Sporting Cristal'da forma giyen Perulu orta saha Martín Távara takımının Sport Boys'a karşı oynadığı maçta çaprazdan harika bir frikik golü atıyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Spor
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