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Martín Távara'nın Sport Boys'a Attığı Harika Frikik Golü

Club Sporting Cristal'da forma giyen Perulu orta saha Martín Távara takımının Sport Boys'a karşı oynadığı maçta çaprazdan harika bir frikik golü atıyor.

13.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:00
Club Sporting Cristal'da forma giyen Perulu orta saha Martín Távara takımının Sport Boys'a karşı oynadığı maçta çaprazdan harika bir frikik golü atıyor. Martín Távara'nın Sport Boys'a Attığı Harika Frikik Golü

Kaynak: Dugout

Etiketler : Spor

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