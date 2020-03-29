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Mart sonunda Uludağ'da kar kalınlığı 32 santimetreye ulaştı

Bazı bilim adamlarının havalar ısındığında koronavirüsün etkisini azaltacağını açıklamasının ardından vatandaşlar havaların ısınmasını beklerken, Uludağ'a mart ayının sonunda kar yağdı.

29.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:12
Bazı bilim adamlarının havalar ısındığında koronavirüsün etkisini azaltacağını açıklamasının ardından vatandaşlar havaların ısınmasını beklerken, Uludağ 'a mart ayının sonunda kar yağdı. Koronavirüs sebebiyle sezonu erken kapatan Uludağ'da kar kalınlığı 32 santimetreyi buldu.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün havalar ısındığı zaman etkisini azaltması beklenirken, mart ayının sonunda kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a kar yağdı. Araçların üstleri karla kaplanırken, Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye kar kalınlığı 32 santimetreye ulaştı.
Milli Parklar gişeleri kapalı
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle hafta sonları sahil kenarları, park ve mesire alanları kapatıldı. Mart ayının son günlerinde kar yağan Uludağ'da Milli Parklar gişelerinin de kapandığı görüldü. Gişelerde bekleyen ekipler mart ayında kar yağan Uludağ'a çıkmak için gişelere gelen vatandaşları geri gönderdi.
(Fatih Çapkın/İHA)
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Mart sonunda Uludağ’da kar kalınlığı 32 santimetreye ulaştı

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Uludağ, Güncel

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Mart sonunda Uludağ'da kar kalınlığı 32 santimetreye ulaştı

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