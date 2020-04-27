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Martı vuran avcıya 16 bin lira para cezası

Manisa'da kaçak avlanarak martı vurduğu tespit edilen bir kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Müdürlüğü tarafından 16 bin TL para cezası kesildi.

27.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:42
Martı vuran avcıya 16 bin lira para cezası
Manisa'da kaçak avlanarak martı vurduğu tespit edilen bir kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Müdürlüğü tarafından 16 bin TL para cezası kesildi.

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve jandarma ekipleri kaçak avcılara göz açtırmadı. Manisa'nın Yunusemre ilçesi Göksu mevkiinde kaçak av yaptığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ö.H. isimli bir kişinin bölgede kaçak avlandığını tespit eden jandarma ekipleri, Ö.H.'yi 20 martıyla birlikte yakaladı. Ö.H.'ye kaçak avcılık yaptığı, ekosistemde tahribat ve eksiltme meydana getirdiği gerekçesiyle toplam 16 bin 303 lira para cezası ve tazminat bedeli uygulandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Manisa, 3. Sayfa, Haber
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