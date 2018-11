Martılar Siz Söyler Dillerde Yenilmez Adı

İstanbul'da bir semt düşünün… Sarıyer'i mesela. Kıyısı mavi, ruhu beyaz. Gökyüzündeki martıları düşünün... Ve tüm bunların birleştiği armayı. Onlar, Sarıyer'in Lider Martıları…

Bir yanda 1.ligde 7'de 7 galibiyetle rakiplerine set vermeyen lider Sarıyer Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, diğer yanda 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlikle 2.ligde namağlup lider Sarıyer Spor Kulübü Futbol Takımı… 2018 - 19 sezonunda gösterdikleri başarılı performansla rakiplerine şans tanımayan bu iki takım, her ne kadar ayrı kulüp ve branş olarak gözükse de, sporun ve semt kültürünün kardeşlik etkisi, bu farkın önüne geçiyor ve Sarıyer'deki takım ruhu, birlik ve beraberliğe yansıyor.

ÇOCUKLARI SPORA TEŞVİK EDİYORLAR

Sarıyer'de spor, her şeyden önce sosyal sorumluluk projesi adı altında çocukları ve gençleri spora teşvik etmeyi, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışarak sağlıklı bir birey olarak yetişmelerini amaçlıyor. Bu konuda hassas davranan kurumlardan birisi de, Sarıyer Belediyesi.

ŞÜKRÜ GENÇ; "ÇOK GURURLUYUM"

Hizmette 9 yılı geride bırakırken her konuda olduğu gibi geliştirdikleri spor projeleri ve spora olan destekleriyle de halka umut olan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve ekibi, bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren kulüp ve sporcuların her zaman yanında. Sözlerinde daima yaşamın her alanında birlik ve beraberlikten, sevgiyle büyüyen bir aile olmaktan bahseden Başkan Genç, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulunuyor; "Spor, bir toplumun sağlıklı gelişmesindeki en önemli dallardan biridir. Yapılan her sporda, muhakkak ki hedef şampiyonluktur fakat bizim en temel hedefimiz tüm çocuklara ulaşabilmektir. Biz yaşamın her noktasına müdahil olmalı ve sonuç almalıyız. Tüm çocuklarımıza sporu aşılamalı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir sözünde belirttiği gibi 'zeki, çevik ve ahlaklı' birer birey olmaları hususunda gelişmelerine yardımcı olmalıyız. Her şeyden önce bir Sarıyerli olarak her iki takımımızla büyük gurur yaşıyorum. Genellikle voleybol ve futbol maçları aynı güne denk gelebiliyor. İşte o anları görmelisiniz. Tüm halk, armanın peşinde bir maçtan diğer maça gidiyor ve Sarıyer'i destekliyor. Esnaflar kepenk kapatıyor, insanlar koştura koştura yağmur çamur demeden tribünlere geliyor. Bu da beni çok ama çok mutlu ediyor. Sporcularımız da maçların hakkını veriyor. Bir başka konuya da değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere her iki takımın lakabında Sarıyer'in sembolü olan martı var. Sarıyer'in martıları, dişi martılar, beyaz martı gibi… Dişi ve erkek martılar, yuvasının dağılmaması için birlikte hareket ederlermiş. İnanıyorum ki, Kadın Voleybol ve Erkek Futbol takımlarımız da bu ruhla mücadele ediyorlar ki,birlikte lider olarak devam edip yuvaları Sarıyer'e sahip çıkıyorlar. Kazanılan başarılar, elde edilen şampiyonluklar, her şey ama her şey bir yere kadardır. Baki kalan dostluktur, kardeşliktir. Sarıyer'in spor anlayışı da budur ve bizim için spor bir yaşam tarzıdır. Biz, Sarıyer sevdalısıyız, insan odaklı çalışanlardanız. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Sarıyer için var gücümüzle çalışmaya, her konuda olduğu gibi spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz, sevgi büyüten, sevgiyle beslenen kocaman bir aileyiz."

Sarıyer Spor Kulübü bu hafta 24 Kasım Cumartesi günü 13.30'da Keçiörengücü Spor ile Ankara Aktepe Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarıyer Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ise 25 Kasım Pazar günü 17.00'de Bahçeköy Orman Fakültesi Kapalı Spor Salonu'nda Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt Kulübü'nü konuk edecek.