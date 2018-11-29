Martıların rüzgarla dansı havadan görüntülendi İstanbul
'u etkisi altına alan fırtına martılara da zor anlar yaşattı
İSTANBUL - İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, martılar ise uçmakta güçlük çekti. Uçarken fırtınayla mücadele ederken, adeta gökyüzünde dans eden martıların kuşların görüntüsü havadan görüntülendi. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerden, kuşlar da uçmakta güçlük çekti. Zeytinburnu
Kazlıçeşme Meydanı Yakınlarında bulunan martı sürüsü şiddetli fırtınaya karşı uçmakta zorlandığı anlar havadan görüntülendi. Adeta rüzgarla dans eden martıların oluşturduğun manzara hayran bıraktı. Havadan çekilen görüntülerde bir arada duran kuşların uçmak için havalandıklarında yer yer fırtına sebebiyle güçlükle ilerledikleri görüldü. Kimi zaman yağışla birlikte rüzgarın da kuzeyli yönlerden (poyraz) hamle yaparak kuvvetli fırtına seviyesine (50-80 km/s) ulaşmasıyla uçmaya çalışan kuşlar ilerleyemeyip sürüklendi.
29 Kasım 2018 Perşembe 15:08