Haberler» Spor» Haber

Martin Linnes'in eşinden Galatasaray taraftarını üzen paylaşım!

Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen, deneyimli oyuncunun Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmaması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

04.09.2019 17:48

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile mücadele edecek Galatasaray, 20 kişilik listesini UEFA'ya gönderdi. Sarı-kırmızılı ekipte; Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Martin Linnes ve Emre Akbaba Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendine yer bulamadı.

"PARAMPARÇA OLDUM"

Galatasaray'ın kadroyu UEFA'ya bildirmesinin ardından Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Elisabeth Haugen'in paylaşımına sarı kırmızılı taraftarlar, "Yıkıldım şu an, paramparça oldum." yorumlarında bulundular.

Martin Linnes'in eşinden Galatasaray taraftarını üzen paylaşım!

Martin Linnes, Galatasaray, Spor

YORUMLAR (20)
LOKANTACI SELO: Fatih Terim kaprisli biridir futbol oynadığında da teknik direktörlük yaptığı dönemde de huyundan vazgeçemedi. İşi gücü kendine yalakalık yapmayanı harcamaktır. .
Yayından Kaldır
5 5
Cevap yaz
CELÂL DEMİR: Lens en iyi adam ayıp be galatasaray ve fatih terim
Yayından Kaldır
3 2
Cevap yaz
KENAN: Lines diyor lens ne alaka iyi oku öyle yorum yap
Yayından Kaldır
5 1
ADINIZI YAZIN: Bir Gs taraftarı olarak şunu net söylemek istiyorum. İnanılmaz yetenekli, mücadeleci ve sadık bir oyuncu, çok çalışkan ve sevilen biri. Nagatomo ise gs için hayal kırıklığıdır ve biz bunun bedelini çok ağır ödeyeceğiz. Fatih hoca senin göremediğin çok şey var, aç şu gözünü artık hoca. . .
Yayından Kaldır
17 3
Cevap yaz
YATANLAR KRAL İYİ OYNAYANLAR MAL: Gs nin iyi oyuncalarına yaptığı muamele budur. Tarık Çamdal yan gelip yatıp oturduğu yerden dünya kadar para kaldırmıştır. Yata yata para kazanan Tarık baş tacı yapılmıştır. 29 gol atan Gomisi fazla para istiyor diye yedeğe oturttular, sonra da postaladılar. Diagne toplam 30 gol attı onu da şutladılar. Mitrolugue gel diye yalvardılar, sonra 1 milyon € verelim git dediler ve gitti. Gs pişmanlıktır. Arif Erdem, Hakan Şükür gibi Amerikadaki Guuulenin suyunu içenler kral ilan edilir. Gs ye gitmeyin sakın ha.
Yayından Kaldır
8 10
Cevap yaz
UAGS: Biraz geç oldu yenge nasıl karaktersiz bir kulüpte olduğunuzu anlamak için.
Yayından Kaldır
18 26
Cevap yaz
VATANDAŞ: fb nin geçen seneden kalma kaç futbolcusu var iki tane say kim vafasız takımmış mehmet ekici fb için takında 6 ay kadro dışı kaldı gelmek için şimdi nerede sadece bir örnek
Yayından Kaldır
9 10
AYIP ETTİLER.: Bu adam Galatasaray''da hak ettiği değeri görmüyor. Yıllardır ne zaman forma verilse hakkıyla taşıdı. Sağ bek geldi solda mecbur oynadı sırıtmadı, gece hayatı yok ahlaklı tam bir profesyonel. Ömer''den kötü mü, Şener''den kötü mü şimdi Linnes?
Yayından Kaldır
34 2
Cevap yaz
.: SELÇUK VE ŞENER GİBİ SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ OLANLAR VAR . LİNNES VE TAYLAN GİBİ GELECEĞİ OLANLAR YOK . ANLAŞILIR BİR DURUM DEĞİL
Yayından Kaldır
20 1
Cevap yaz
KARTAL NADO: resmen shuw yapmış , bence hanım efendiyi hemen Beşiktaş kadın futbol takımına alsınlar , bu sayede kadınlar şampiyonlar ligi de yetenekli bir bayan görür , başarılar . . .
Yayından Kaldır
3 16
Cevap yaz
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Spor Haberleri
00:54   Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi Polonya oldu
00:39   Sadi Tekelioğlu: 'Uğurcan yurt dışına gidecek en pahalı oyuncu olacak'
00:11   50'nci balkan engel atlama şampiyonası, açılış töreniyle başladı
00:10   Galatasaray'da yeni transferler taraftarlarla buluştu (5)
00:04   Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
23:53   Konyaspor'da denizlispor mesaisi başladı
23:51   9 ülkeden 186 sporcu Tekirdağ'da