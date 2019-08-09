Martin Skrtel, Atalanta ile sözleşme imzaladı!

3 yıllık Fenerbahçe macerası sona eren ve sarı lacivertli kulüple yollarını ayıran Martin Skrtel'in yeni takımı belli oldu. Akşam'ın haberine göre tecrübeli Slovak stoper, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Atalanta ile 1+1 yıllık anlaşma imzaladı.

BAŞAKŞEHİR VE BEŞİKTAŞ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Bonservisi elinde olduğu için Başakşehir ve Beşiktaş'la da görüşen, Fenerbahçe'den ise yıllık 2,5 milyon euro talep eden 34 yaşındaki futbolcunun, Atalanta'dan yıllık 1 milyon euro kazanacağı bildirildi.

SKRTEL'İN EŞİ İSTANBUL'DA KALMAK İSTEDİ

Öte yandan İtalya'nın saygın gazetelerinden biri olan La Gazzetta dello Sport, Martin Skrtel'in eşi Barbara'nın İstanbul'da kalmak istediğini ancak deneyimli futbolcunun Şampiyonlar Ligi nedeniyle Atalanta'ya gitmek istediğini ve eşini ikna ettiğini yazdı.