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Martin Skrtel gollerine devam ediyor!

Medipol Başakşehir'in sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golünü atan Martin Skrtel, ligdeki gol sayısını ikiye çıkardı. Slovak futbolcu, geçtiğimiz hafta Göztepe maçındaki golüyle turuncu-lacivertlilere üç puanı getirmişti.

28.10.2019 22:25

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerin golleri Edin Visca ve Martin Skrtel'den geldi. İstanbul ekibinin başarılı stoperi Skrtel, geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçının ardından bordo-mavililere karşı da ağları havalandırmış oldu. Slovak futbolcu, ligdeki gol sayısını da iki yaptı.

EN SON FENERBAHÇE'YE YENİLDİLER

Öte yandan turuncu-lacivertliler, bu sonuçla yenilmezlik serisini 7 maç yaptı. Ligdeki son mağlubiyetini ikinci haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı 2-1'lik skorla alan Okan Buruk'un öğrencileri, söz konusu karşılaşmadan sonra oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Martin Skrtel gollerine devam ediyor!

Martin Skrtel, Trabzonspor, Başakşehir, Spor


YORUMLAR (1)
SERKAN B.:bu trabzon dan cacik olmaz. tanimasak bilmesek iyi takim diye yutturacaklar bize.
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