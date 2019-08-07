Martin Skrtel'in menajerinden flaş Beşiktaş açıklaması!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Slovak oyuncu Martin Skrtel ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Radyospor'a konuşan Skrtel'in Türkiye temsilcisi Mithat Halis, Skrtel'in İngiltere'den gelen teklifi kabul etmediğini belirtti.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMÜYORUM"

Halis, "Martin Skrtel İstanbul'dan gitmek istemiyor. Çocuklarının okulunu değiştirmek istemiyor. Bu sebeple Arabistan'dan, Çin'den, İngiltere'den gelen teklifleri kabul etmedi. İstanbul'da kalmak istiyor. Ben şu an Skrtel için Fenerbahçe ile görüşmüyorum. Ben Skrtel'in Beşiktaş'ta oynamasını istiyorum." dedi.