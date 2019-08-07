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Martin Skrtel'in menajerinden flaş Beşiktaş açıklaması!

Martin Skrtel'in Türkiye temsilcisi Mithat Halis, Slovak oyuncunun İstanbul'da kalmak istediğini belirterek, "Ben Skrtel'in Beşiktaş'ta oynamasını istiyorum." dedi.

07.08.2019 17:41
Martin Skrtel'in menajerinden flaş Beşiktaş açıklaması!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Slovak oyuncu Martin Skrtel ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Radyospor'a konuşan Skrtel'in Türkiye temsilcisi Mithat Halis, Skrtel'in İngiltere'den gelen teklifi kabul etmediğini belirtti.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMÜYORUM"

Halis, "Martin Skrtel İstanbul'dan gitmek istemiyor. Çocuklarının okulunu değiştirmek istemiyor. Bu sebeple Arabistan'dan, Çin'den, İngiltere'den gelen teklifleri kabul etmedi. İstanbul'da kalmak istiyor. Ben şu an Skrtel için Fenerbahçe ile görüşmüyorum. Ben Skrtel'in Beşiktaş'ta oynamasını istiyorum." dedi.


Martin Skrtel, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye, Spor

YORUMLAR (3)
BABAKARTAL: Sen istiyorsunda sor bakalım biz istiyormuyuz skirteli
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SİKÖRTIL: MENAJERİ VİZYON SAHİBİ KÜME DÜŞECEK TAKIMI İSTEMİYOR
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