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Martının tencere kapağını gagasıyla açarak kapuska yemesi kamerada

Sinop'ta yiyecek bulmakta güçlük çeken martı, soğuması için balkona bırakılan kapuskayı, tencerenin kapağını gagasıyla açarak yemesi kameraya yansıdı.

12.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:05Martının tencere kapağını gagasıyla açarak kapuska yemesi kamerada
'ta yiyecek bulmakta güçlük çeken martı, soğuması için balkona bırakılan kapuskayı, tencerenin kapağını gagasıyla açarak yemesi kameraya yansıdı.

Sinop'ta yiyecek bulmakta güçlük çeken martı, soğuması için balkona bırakılan kapuskayı, tencerenin kapağını gagasıyla açarak yedi. Sinop merkez ilçedeki Gazi Caddesi'nde 5 katlı binanın en üst katında oturan Dilek Gençgün Yıldırım, yaptığı kapuska yemeğini soğuması için ağzı kapalı tencereyle balkona bıraktı. Bu sırada aç kalan ve yiyecek arayışında olup, balkona gelen martı, tencerenin kapağını gagasıyla açmaya çalıştı. Martının ne yapacağını merak eden Gençgün de bu anları cep telefonuna kaydetmeye başladı. Martı, tencerenin kapağını açmayı başarıp, kapuska yemeğinden yedi. Dilek Yıldırım Gençgün ise martının yemeği yemesini engellemedi. - SİNOP

Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

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