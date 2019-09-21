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Martino Minuto'dan Romanya'da altın madalya

Milli eskrimci Martino Minuto, Romanya'da düzenlenen Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

21.09.2019 21:22Martino Minuto'dan Romanya'da altın madalya
Milli eskrimci Martino Minuto, Romanya'da düzenlenen Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada pul müsabakalarında 6'da 6 yapan Minuto, sırasıyla 3 Rumen rakibini de yenerek yarı finale çıktı.
Yarı finalde Avusturyalı Johannes Poscharnig ile karşılaşan Minuto, finalde de Tunuslu rakibi Mohamed Samandi'yi 15-6 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Milli eskrimci Martino Minuto, Özbekistan, Hollanda ve Slovakya'da düzenlenen satellite turnuvalarında da altın madalya elde etmişti.

Romanya, Bükreş, Spor

Kaynak: AA

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