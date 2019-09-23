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Martıyı kurtarma operasyonu kamerada

Pendik'te çatıda bulanan ipe ayağı sıkışan martıyı gören vatandaşlar durumu itfaiye bildirdi.

23.09.2019 09:55
Pendik'te çatıda bulanan ipe ayağı sıkışan martıyı gören vatandaşlar durumu itfaiye bildirdi. Çırpınan martıyı itfaiye ekipleri merdiven uzatarak kurtarırken, kurtarma operasyonu kameraya yansıdı.
Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde vatandaşlar çatıda ipe ayağı takılan ve çırpınan martıyı fark etti. Vatandaşlar martıyı kurtaramayınca olay yerine itfaiye çağırdı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Çatıya merdiven uzatan itfaiye ekipleri çırpınan martıyı kurtardı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
(İHA)
Martıyı kurtarma operasyonu kamerada

İtfaiye, Pendik, Güncel

Kaynak: İHA

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