Martlı Suyunda Salı Karar Perşembe Start

İnönü'nün sembollerinden biri olan Martlı Suyu için salı günü yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy çokluğu ile İnönü Belediyesi'ne, devir kararının alınmasından sonra harekete geçen İnönü Belediyesi ekipleri çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak vatandaşların mağdur olmaması için İsmetpaşa Mezarlığı'nın yanında bulunan çeşme sayısı beşe çıkartıldı. İlçenin çeşitli noktalarında bulunan 63 çeşmenin suyu ise gerekli çalışmaların tamamlanmasına kadar geçici olarak kesildi. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Martlı Suyu'nun İnönü Belediyesi'ne devredilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek İnönü'nün efsane suyunun en kısa zamanda, en sağlıklı ve güvenli şekilde yeniden çeşmelerden akacağını ve çok önemli bir sorunu daha ortadan kaldıracaklarını söyledi.