MİLLİYET SPOR SERVİSİ
Bu genç ekiple altı ay önce yola çıktıklarını dile getiren Rumen teknik adam, Ukrayna
maçının ardından ay-yıldızlılara seslendi, "Sizden isteğim, takımlarınızda ilk 11'de oynamak için elinizden geleni yapın. Eleştirilere kulak tıkayın. Biz iyi yoldayız" dedi.
Ukrayna karşısında golsüz berabere kalan A Milli Takımımız
'ın Teknik Direktörü Mircea Lucescu
, "Gidecek-kalacak" tartışmalarına kendi ağzıyla cevap verirken, özellikle bu mesajı öğrencilerine iletti. Antalya
'da önceki akşam oynanan müsabaka sonrasında gençlerden oluşan takımı karşısına alan Lucescu önce karşılaşmayı değerlendirdi. Ukrayna için maçtan önce, "Oynamayı iyi bilen bir ekip... Bunu asla göz ardı etmeyin. Girdiğiniz pozisyonları mutlaka gole çevirin" dediğini hatırlatan Rumen çalıştırıcı, "Rusya
ve İsveç
maçlarında topla oynama yüzdesi, 60'a 40 bizden yanaydı. Her iki takım da yüzde 40 oynadılar ama gördük ki Ukrayna'da her şey tersi oldu. Yüzde 60 onlar, yüzde 40 biz topla oynadık. Yani diğer oynadığımız takımlar gibi oynamıyorlar" ifadesini kullandı.
Daha sonra, "Martta görüşürüz" diyerek sözlerine devam eden Lucescu, "Sizlerden isteğim, takımlarınızda ilk 11'de oynamak için elinizden geleni yapın, çok çalışın. Eleştirilere kulaklarınızı tıkayın. Biz iyi yoldayız. Tek eksiğimiz tecrübe... Bunu da oynayarak kazanacağız" yorumunu yaptı.
6 aydır bu genç ekiple yola çıktıklarını dile getiren Lucescu kamuoyuna da mesaj vererek, "Bu gençlerin desteğe ve zamana ihtiyacı var. Biraz zaman tanıyın, öyle yerden yere vurmayın. Mert Müldür daha 19 yaşında... Gerisini siz düşünün. Yılda 10 maç yapma hakkımız var. Kulüp takımı değiliz. Bunun için bu ekibe, genç jenerasyona herkesin destek vermesi gerekir. Onlara bunu sağlarsanız daha iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Kişisel olarak ben bu takıma çok güveniyorum" dedi.
22 Kasım 2018 Perşembe 08:15