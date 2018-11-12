Marvel Comics'in Yaratıcısı Stan Lee 95 Yaşında Hayatını Kaybetti

Örümcek Adam
ve Fantastik Dörtlü gibi süper kahramanların yaratıcısı ve Marvel Comics'in kurucularından ABD
'li çizgi roman yazarı Stan Lee 95 yaşında hayatını kaybetti.
ABD medyası Stan Lee'nin zatüree dahil çeşitli hastalıklarla mücadele ettiğini aktardı.
Stan Lee, Jack Kirby'le beraber 1961 yılında Marvel Comics şirketini kurmuştu.
Şirket, Örümcek Adam, Hulk, Daredevil
(Korkusuz), X-Men ve Avengers gibi ölümsüz süper kahramanları çizgi roman dünyasına kazandırdı.
Stan Lee'nin "ilham perisi" olarak tanınan eşi Joan Lee de, geçen yıl 95 yaşında hayatını kaybetmişti.
Kızı JC Lee, TMZ haber sitesine yaptığı açıklamada "Babam harika biriydi, tanıdığım en iyi insandı" ifadelerini kullandı.
Lee, Marvel filmlerinin hepsinde oynadığı ufak rollerle çizgi roman severlere göz kırpmıştı.
Ünlü çizgi roman yazarı 1972 yılında şirketten ayrılmış, ardından Marvel'in fahri başkanı olarak görevini sürdürmüştü.
Amerika Birleşik Devletleri,Örümcek Adam
12 Kasım 2018 Pazartesi 22:51