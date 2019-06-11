Marvel Hayranları Soruyor: Avengers Oyunu Fragmanında Hawkeye Nerede?

Marvel's Avengers oyunu, Square
Enix tarafından E3 2019'da tanıtıldı. Tanıtımda yayınlanan fragmanda, çıkış tarihinin yanı sıra Avengers ekibinin üyeleri karşımıza çıktı. Tanıtım fragmanında, orijinal ekipten bir kişi eksik görünüyor: Hawkeye.
Hawkeye'ın olmamasının çeşitli nedenleri olabilir. Karakter, küçük bir ihtimal de olsa oyunda yer almayabilir. Bir diğer olası senaryo ise Hawkeye'ın oynanabilir bir karakter olmaması olarak göze çarpıyor. Hawkeye, çizgi romanlarda sık sık kendi başına ya da Shield ile görevlere çıkıyor. Bu nedenle o gün orada olmaması mümkün. Son ihtimal ise, sevgili okçumuzun hikaye daha başlamadan ölmüş olması.
Hayranlar da attıkları tweetlerde bu ihtimalleri masaya yatırıyorlar.
"Bu fotoğrafta Hawkeye yok. Tony'nin "Onu hayal kırıklığına uğrattık" dediği sahne. P*çler Clint'i öldürdü."
"The Avengers oyunu olmuş gözüküyor. Daha fazlasını görmek gerek. Kıyafetler sorgulanabilir. Keşke film kadrosunu dahil etselerdi. HAWKEYE NEREDE"
Ayrıca, adamım Hawkeye'ı ana hikaye kadrosundan çıkardıklarına inanamıyorum. Şükürler olsun bu ihmal bir tek beni rahatsız etmiyor."
Öte yandan, Avengers ekibinden -en azından başlangıçta- Hawkeye'ın eksik olması anlaşılabilir. Geçmişte Marvel çizgi roman evreninde, yeni bir karakterin tutup tutmayacağını anlamak için tek başına serisini başlatmak yerine Avengers ekibine dahil edip misafir karakter olarak tanıtırlardı. Bir noktada ekibin kadrosu, Marvel evreninde sokakta yaşlıların torbalarını taşıyanları bile dahil edecek kadar genişlemişti. Bu yüzden de kadroyu 6'ya indirmeye ve 6 aktif üyeyle devam etmeye karar vermişlerdi. Geri kalan üyeler, rezerve alınmıştı. (Avengers ile Pokemon'un aynı sistemi kullanması da bir garip. Starter Pokemonum Iron Charmander.) O nedenle de ekibi ilk başta beş karakterden oluşturmak ve altıncı kahramanı bizim karakterimize ayırmak mantıklı bir çözüm olabilir.
Hawkeye ve oyun hakkında daha fazla bilgiyi ilerleyen süreçte öğreneceğiz.
Kaynak: WebTekno
Teknoloji