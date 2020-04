Marvel's Spider-Man, Just Cause 4 ve Dahası PlayStation Now'a Ekleniyor

2014 yılında Birleşik Devletler genelinde kapalı beta testi ile bir nevi faaliyete geçen PlayStation Now, Sony cephesinin bulut teknolojisine dayalı abonelik servisi oluyor. Aylık ve yıllık olmak üzere iki farklı abonelik seçeneğiniz var. Sadece PlayStation 4 ve PC platformlarında mevcut olan PlayStation Now servisi üzerinden toplamda sekiz yüz kadar PlayStation 2, PlayStation 3 ve PlayStation 4 oyunlarını oynayabilmek mümkün oluyor. Her ne kadar şimdilik ülkemizde hizmet verilemiyor olsa da, diğer bölgeler üzerinden abonelik alabiliyorsunuz.Sony Interactive Entertainment, aylık olarak servise yeni yeni oyunlar ekliyor. Bugün yapılan duyuru ile yeni eklenen oyunlar Just Cause 4, Marvel's Spider-Man ve The Golf Club 2019 oldu.Just Cause 4Güney Amerika kıtasındaki hayali Solis şehrinde geçen Just Cause 4, kişisel bir meseleye dayanıyor. Ölen babasının geçmişte The Black Hand örgütü ile çalıştığına dair bir ipucu bulan ana karakterimiz Rico, soluğu örgütün faal olduğu Solis şehrinde alıyor. Gabriela Morales tarafından yönetilen ve dünyanın en güçlü ordusuna sahip olan The Black Hand, orijinal oyundaki Salvador Mendoza ve Just Cause 3 oyunundaki Sebastiano Di Ravello için paralı asker grubu olarak hizmet etmişti.Marvel's Spider-ManInsomniac Games tarafından PlayStation 4 için özel olarak geliştirilmiş olan Marvel's Spider-Man, 2018 yılı içerisinde satışa sunulmuştu. İnsanüstü suç lideri Mister Negative, New York şehrinin yeraltı suç dünyasının kontrolünü ele geçirmenin planlarını yapmaktadır. Bu bağlamda da ölümcül bir virüs yaymakla ilgili tehditte bulunur. Spider-Man ise bir yandan bu tehlikeli düşman ile yüzleşmek için harekete geçerken bir yandan da Peter Parker olduğu sivil hayatındaki kişisel problemleri ile başa çıkmak durumundadır.The Golf Club 2019HB Studios Multimedia Ltd. tarafından geliştirilmiş olan The Golf Club 2019 featuring PGA Tour, 2K tarafından yayınlanıyor. Yeni ve lisanslı PGA TOUR Career modunda, başta TPC Boston ve TPC Sawgrass olmak üzere diğer ünlü parkurlarda oynamak mümkün oluyor. Ayrıca Shriners Hospitals for Children Open, John Deere Classic ve Waste Management Phoenix Open gibi PGA TOUR etkinliklerine de katılımda bulunabiliyorsunuz. The Golf Club 2 oyununun devamı olan The Golf Club 2019 featuring PGA Tour, 28 Ağustos 2018 tarihinde satışa sunulmuştu.Bu oyunlardan Marvel's Spider-Man 7 Temmuz 2020 ve Just Cause 4 de 6 Ekim 2020 tarihine kadar abonelerin erişimine açık olacak. The Golf Club 2019 ise kalıcı olarak ekleniyor. Servis tarafından sunulan imkan doğrultusunda, bu oyunları tercihen sisteminize indirerek de oynayabilirsiniz ama belirtilen tarihlerden sonra tekrardan erişim sağlamanız mümkün olmayacak.

Kaynak: Tamindir