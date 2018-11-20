Marvel ve Riot Games'ten Renkli İşbirliği!

Oyunla ilgili ilk çizgi roman ise, League of Legends'ın ilk şampiyonlarından birinin kökenini konu alan League of Legends Ashe: Savaş Anası olacak.

iot Games, özgün hikaye yapısıyla dikkat çeken League of Legends oyunu için ünlü çizgi roman şirketi Marvel ile yeni bir işbirliği hayata geçirdi. Yarattığı sıra dışı karakterlerle tüm dünyada büyük ilgi gören Marvel, League of Legends şampiyonlarının hikayelerini çizgi romana uyarlayacak.

League of Legends Ashe: Savaş Anası çizgi romanı Mayıs 2019'da satışta!

Hem oyuncular hem de çizgi roman severler, bu yeni işbirliği kapsamında LoL karakterlerini keşfetme ve en sevdikleri şampiyonların hikayelerine tanık olma fırsatı yakalayacaklar. Çizgi romana uyarlanacak ilk şampiyon ise League of Legend Ashe: Savaş Anası olacak. 19 Aralık'tan itibaren dijital platformlarda aylık olarak yayınlanacak League of Legend Ashe: Savaş Anası fasikülleri, Riot Games tarafından kitap haline getirilip 2019'un Mayıs ayında basılı olarak piyasaya sürülecek.

"League of Legends ve Marvel evrenleri arasında birçok benzerlik bulunuyor"

Marvel ile yaptıkları işbirliği hakkında konuşan Riot Games Yaratıcı Geliştirme Lideri Greg Street:

"Bir hikaye anlatma yöntemi olarak çizgi romanları çok seviyoruz; bu sayede League of Legends hayranları Runeterra hakkındaki yazılarımızı okumakla yetinmek zorunda kalmayacak, evreni kendi gözleriyle görebilecek. League of Legends ve Marvel Evrenleri arasında birçok benzerlik olduğunu görebiliyoruz. İki evrende de birbirinden çok farklı geçmişlere sahip ve merak uyandırıcı bir sürü karakter mevcut. Marvel'ın çizgi romanlar aracılığıyla evrenlerini geliştirmekte ve harika hikayeler yazmakta gösterdiği başarı, sektörü şekillendirmiş olan öğelerden biri. Biz de kendi hikayelerimize hayat vermek için onlarla birlikte çalışacağımız için çok mutluyuz." dedi.

"Hikayelere karşı duydukları tutku, Marvel hayranları ve oyuncu topluluğunu bir araya getiriyor"

Marvel Yazı İşleri Müdürü C.B. Cebulski ise şu açıklamalarda bulundu:

"Hikâyelere karşı duydukları ilgi ve tutku, Marvel Evreni ve çizgi roman hayranlarıyla oyuncu topluluğunu bir araya getiriyor. League of Legends sektörde en çok tanınan oyunlardan biri. Derin, kapsamlı karakterlere ve özgün bir evrene sahip olması oyunu çizgi roman olarak uyarlamak için son derece uygun bir hale getiriyor. Riot'la birlikte çalışarak dünyanın dört bir yanındaki hayranlar ve oyuncular adına League of Legends Evreni'ne yeni bir şeyler katmak için sabırsızlanıyoruz."

League of Legends: Ashe: Savaş Anası, Riot Games yazarı Odin Austin Shafer'ın ilk çizgi romanı olacak. Ona, baş döndürücü çizimleriyle Russ Manning ve En Yetenekli Yeni Çizer Ödülü adayı Nina Vakueva (Heavy Vınyl) eşlik edecek.