28.06.2019 15:19
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Marziye'den bronz madalya

Marziye

Manisalı taekwondocu Marziye Bozkurt, Ankara'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda 33 kiloda 3. olarak gururumuz oldu.

Turgutlu Akbey Spor Kulübü sporcusu Marziye, şampiyonada birbirinden zorlu rakiplerini geride bırakarak, bronz madalyaya imza attı. Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda pazar gününe kadar devam edecek şampiyonaya 2 bin 884 sporcu katılıyor. Marziye'nin, katılımı rekor seviyeye ulaşan bir şampiyonadan madalya ile ayrılmasının gurur verici olduğunu belirten Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Sporcumuzun başarısı, bizleri çok mutlu etti ve ayrıca gururlandırdı. Türkiye Şampiyonası'nda yüksek bir katılıma rağmen kürsüye çıkması, gelecek adına son derece önemli. Milli takımımız için altyapıdan yetenekli sporcular yetiştirmeye devam ediyoruz. Sporcumuz Marziye Bozkurt ile onu yetiştiren antrenörü Cengiz Akbey'i yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler
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